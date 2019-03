Quel pays nord-africain détient la palme des achats d’armes?

L’Égypte, l’Algérie et le Maroc occupent respectivement les 3e, 5e et 24e places à l’échelle mondiale des pays importateurs d’armes, selon l’étude publiée par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Ils occupent ainsi les trois premières places en Afrique. La Libye et la Tunisie ne figurent pas dans ce classement.

Dans son rapport de mars 2019, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) a révélé le classement mondial des pays d'Afrique du Nord en matière d'importation d'armes sur la période 2014-2018. Ainsi, l'Égypte, l'Algérie et le Maroc occupent respectivement les 3e, 5e et 24e places à l'échelle mondiale. Ce classement place donc ces pays sur les trois premières marches du podium pour le continent africain. La Libye et la Tunisie, quant à elles, ne figurent pas dans le top 40 de l'étude publiée par le SIRPI.

© Sputnik . Sergey Malgavko Ventes d'armes: voici le palmarès des principaux exportateurs mondiaux

Selon le rapport, les importations de l'Égypte représentent 5.1% du total des importations effectuées dans le monde durant cette période. Ainsi, le pays a enregistré une augmentation de 206% par rapport à la période 2009-2013. Les principaux fournisseurs de l'Égypte sont la France (37%), la Russie (30%) et les États-Unis (19%).

L'Algérie, quant à elle, a importé 4,4% du total mondial. L'armée algérienne a ainsi augmenté ses importations de 55% par rapport à la période 2009-2013. La Russie reste le premier fournisseur de l'Algérie, avec 66% de la quantité globale importée. La Chine occupe la deuxième place (13%). L'Allemagne se classe troisième (10%).

© Sputnik . Alekseï Koudenko Des milliards en jeu: Berlin pressé de reprendre les exportations d'armes vers Riyad

Sur la période 2014-2018, le Maroc représente 1,2% des importations mondiales d'armes, contre 2% pour la période 2009-2013, soit une baisse de 35%. Les principaux pays exportateurs d'armes vers le Maroc sont les États-Unis (62%), la France (36%) et l'Italie (0,6%).

Concernant la Libye et la Tunisie, la seule information que le rapport du SERPI livre est que les pays du Maghreb (l'Algérie, le Maroc, la Libye et la Tunisie) couvrent 75% des importations d'armes sur le continent africain entre 2014 et 2018.

Toujours selon le rapport, l'Arabie saoudite est le plus grand importateur d'armes dans le monde, avec un total de 12%, suivie par l'Inde avec 9,5%.

Enfin, les plus gros exportateurs d'armes pour la même période sont les États-Unis (36%), la Russie (21%) et la France (6,8%).