Les villes les plus et les moins agréables à vivre, selon un nouveau classement

Vienne a été élue ville la plus agréable à vivre au monde, comme en témoigne le classement 2019 du cabinet de conseil américain Mercer.

Elle est suivie de Zurich, Munich ex aequo avec Vancouver, au Canada, puis Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Toutes les autres villes du top 10 qui prédisposent à «se la couler douce» sont européennes: Düsseldorf, Francfort, Copenhague, Genève et Bâle. Paris n'arrive que 39e sur cette liste qui compte en tout 231 villes.

Pour réaliser ce classement, Mercer s'est appuyé sur l'environnement économique, politique et social, la qualité des services publics, des transports en commun et de l'alimentation, les activités de récréation, le climat, le milieu social et culturel, ainsi que le niveau d'instruction et celui de la médecine.

Le «dernier de la classe» est Bagdad, selon cette liste.