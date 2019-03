Le Canada introduit des sanctions à l'encontre de 114 citoyens et 15 entreprises russes

Prenant comme prétexte «les actions agressives» de la Russie contre l’Ukraine dans le détroit de Kertch en novembre dernier, les autorités canadiennes ont introduit des sanctions à l’encontre de 114 citoyens et 15 entreprises russes.

Plus d’une centaine de citoyens russes, dont plusieurs personnalités politiques, et une quinzaine d’entreprises ont été inscrites sur la liste des sanctions, a annoncé vendredi le Ministère canadien des Affaires étrangères, qui prend prétexte de l'incident naval dans le détroit de Kertch en novembre dernier et de la réunification de la Crimée avec la Russie en mars 2014.

«En coordination avec l'Union européenne et les États-Unis, le Canada annonce aujourd'hui de nouvelles sanctions en réponse aux actions agressives de la Russie en mer Noire et dans le détroit de Kertch ainsi qu’en réponse à l'annexion illégale de la Crimée par la Russie […]La ministre canadienne des Affaires étrangères, l'honorable Chrystia Freeland, annonce ces sanctions à l'encontre de 114 personnes et 15 entreprises, en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales», indique le communiqué.

Parmi les personnes tombées sous le coup des sanctions en question figurent le président de la Commission des Affaires étrangères du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe), Konstantin Kossatchev, et le vice-ministre de l’Énergie, Andreï Cherezov.

Les sanctions ont touché également Viktor Zolotov, directeur de la Garde nationale russe et Igor Setchine, PDG de la société pétrolière russe Rosneft.

Parmi les sociétés concernées figurent le bureau d'études Toupolev et les constructeurs d'avions Soukhoï et MiG.

Pour rappel, le 25 novembre, trois navires de la Marine ukrainienne ont violé la frontière russe de la côte de la mer Noire, près du détroit de Kertch. Selon le département du FSB pour la Crimée, ils effectuaient des manœuvres dangereuses et refusaient d'obtempérer aux ordres des gardes-côtes. Vers 19h00, heure de Moscou (17h00 heure de Paris), les vaisseaux ont à nouveau tenté d'effectuer des actions illégales dans les eaux territoriales russes. Les gardes-côtes russes ont alors eu recours aux armes pour les arrêter. Les autorités russes ont interpellé 24 militaires ukrainiens dont deux agents du Service de sécurité d'Ukraine (SBU). Selon le FSB, ces agents se trouvaient à bord des navires pour coordonner cette action. La Russie a qualifié l'incident de «provocation» et a ouvert une enquête pour violation de sa frontière.

Le 21 février, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a affirmé que les autorités ukrainiennes envisageaient d'envoyer à nouveau des navires militaires dans le détroit de Kertch pour violer l'espace maritime russe.