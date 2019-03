American Airlines suspend ses vols à destination et en provenance du Venezuela

La compagnie aérienne American Airlines a annoncé dans un communiqué avoir suspendu «temporairement» ses vols à destination et en provenance du Venezuela en raison de problèmes de «sécurité».

«La sécurité de nos équipes et de nos clients a toujours été notre priorité numéro un. American ne peut desservir des pays qu'elle ne juge pas sûrs», a expliqué American Airlines dans ce document.

Cette compagnie aérienne assure habituellement trois vols quotidiens depuis Miami, en Floride, vers le Venezuela, dont deux à destination de Caracas.

Le Venezuela est plongé dans une crise politique depuis le début de l'année. Le 23 janvier, l'opposant Juan Guaido, renvoyé la veille du poste de président de l'Assemblée nationale sur décision de la Cour suprême, s'est autoproclamé «Président en exercice du pays» et a prêté serment au cours d'une manifestation. Les États-Unis l'ont reconnu comme «Président par intérim», suivis par une cinquantaine d'autres pays, dont la France et l'Allemagne. La Chine, la Russie, la Turquie et le Mexique ont apporté leur soutien au gouvernement en place. Le Président Nicolas Maduro, qui a prêté serment pour son deuxième mandat le 10 janvier, a qualifié Juan Guaido de pantin des États-Unis.