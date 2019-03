Au lendemain de l’attentat de Christchurch, un hôpital néo-zélandais bouclé par la police

L'hôpital de Hawke's Bay, dans l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, a été bouclé par la police ce samedi à la suite d'un appel de menace, font savoir les médias néo-zélandais. Plus tard, la police a établi qu'il n'y avait pas de menace et a autorisé l'accès à l'établissement. The lockdown at Hawke's Bay Hospital has been lifted.

© REUTERS / Martin Hunter Nouvelle-Zélande: Twitter diffusait la vidéo de la tuerie des heures après l'attaque!

Des tirs ont retenti le vendredi 15 mars dans deux mosquées de la ville néo-zélandaise de Christchurch. La police a désamorcé plusieurs explosifs artisanaux découverts dans des véhicules garés à proximité. Cette attaque a fait 50 morts et des dizaines de blessés.

L'auteur présumé d'au moins une des fusillades, Brenton Harrison Tarrant, a été inculpé de meurtres et sera maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la Haute Cour le 5 avril prochain.