Un sénateur australien frappe au visage un jeune qui lui lance un œuf sur la tête (vidéo)

Fraser Anning, sénateur australien, élu du Queensland, a frappé au visage un jeune d'une quinzaine d'années après que ce dernier lui a écrasé un œuf sur sa tête, juste au moment où l'homme politique accordait une interview.

L'épisode qui s'est déroulé samedi lors d'une conférence de presse à Melbourne, a été immortalisé et diffusé sur les réseaux sociaux. Sur la séquence on voit un adolescent, muni d'un œuf et d'un portable, s'approcher par derrière du sénateur. À un moment donné, il lance l'œuf à la tête de l'homme, tout en le filmant avec son téléphone. Fraser Anning se retourne immédiatement et frappe à plusieurs reprises le jeune au visage.

L'homme politique est ensuite légèrement maîtrisé, alors

qu'on retrouve son «agresseur» allongé sur le sol, maintenu immobile par plusieurs personnes, avec les mains derrière le dos.

Le sénateur est connu pour ses multiples déclarations racistes, selon les mêmes sources. Il a récemment imputé le carnage à Christchurch au «programme d'immigration ayant permis à des fanatiques musulmans d'immigrer en Nouvelle-Zélande». Sa diatribe a été jugée «consternante» par le Premier ministre australien, Scott Morrison.