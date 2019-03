Poutine espère que les relations entre la Russie et la France se normaliseront bientôt

Au cours d'une rencontre avec Thierry Mariani et d'autres hommes politiques français en Crimée, le Président russe a apprécié le fait que la délégation française se soit une nouvelle fois rendue sur la péninsule.

«Il est agréable de voir nos amis qui veulent améliorer les relations entre la Russie et l'Europe en général ainsi qu'entre la Russie et la France. J'espère bien que vous et les Européens qui pensent comme vous feront tout pour normaliser les relations entre la Russie et l'Union européenne, entre la Russie et la France», a-t-il souligné.

Le chef d'État a souligné que non seulement le peuple russe mais aussi ceux de la France et d'autre pays européens étaient intéressés par le développement de liens bilatéraux et pour cette raison «se complétaient d'une manière active dans le domaine de l'économie et de la vie politique».

© Sputnik . Mikhail Klementiev Thierry Mariani lors d'une rencontre avec Vladimir Poutine en Crimée

«La chose la plus importante est que nous sommes unis par une Histoire commune de nos peuples. C'était différent à différents moments, mais le monde moderne et ses tendances sont tels que si nous voulons parvenir à un résultat commun, un succès commun, nous devons combiner nos efforts», a ajouté le Président.

Vladimir Poutine a également souligné que la Russie, à son tour, ferait tout pour que les relations entre la Russie et l'Europe s'améliorent.

Selon le Président, il est impossible de faire face à de nombreux défis communs, dont le terrorisme et les changements climatiques, sans coordonner les efforts.

«La France ne souffre-t-elle pas du terrorisme? Est-ce que nous ne comprenons pas que pour combattre efficacement la menace commune du terrorisme il faut réunir nos efforts? […] Quand des gens disent qu’ils sont contre le développement des relations mais en même temps ils veulent résoudre tel ou tel problème c’est malhonnête parce qu’ils ne peuvent pas ne pas comprendre qu’il est impossible de le faire sans coopération», a-t-il conclu.