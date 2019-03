Le Président autrichien critique l'Europe pour avoir marché «sous la houlette de Trump»

Dans une interview accordée au quotidien allemand Die Welt, le chef de l'État autrichien, Alexander Van der Bellen, a critiqué l'Union européenne pour avoir manqué d'indépendance par rapport aux États-Unis.

«Le Président américain Trump a décidé sans raison de quitter l'accord nucléaire iranien que Washington avait discuté et a interdit aux entreprises européennes de faire des affaires avec l'Iran sous la menace de sanctions. À mon avis, cela va trop loin. Les Européens ne doivent pas marcher sous la houlette de Trump», a-t-il lancé.

Le Président Donald Trump a annoncé en mai dernier le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015, de même que le rétablissement des sanctions contre l'Iran, y compris celles qui frappent les pays commerçant avec Téhéran. Certaines sanctions américaines ont été rétablies le 7 août dernier et d'autres sont entrées en vigueur le lundi 5 novembre. Washington a notamment porté plus de 700 personnes, entités, avions et navires iraniens sur sa liste noire. Parmi les entités concernées figurent 14 banques importantes. La Chine, la Corée du Sud, la Grèce, l'Inde, l'Italie, le Japon, la Turquie et Taïwan ont été provisoirement autorisés à acheter du pétrole iranien.