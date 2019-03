Algérie: Bouteflika projette de rester Président après l'expiration de son mandat

Le Président algérien Abdelaziz Bouteflika a confirmé, dans un message diffusé lundi, son intention de prolonger son 4e mandat au-delà de son terme constitutionnel du 28 avril, jusqu'à un nouveau scrutin organisé à l'issue d'un processus de révision constitutionnelle.

«Que l'Algérie vive, dans un avenir proche, une transition harmonieuse et assiste à la remise de ses rênes à une nouvelle génération (…) tel est l'objectif suprême que je me suis engagé à concrétiser avant la fin de mon mandat présidentiel, à vos côtés et à votre service», a annoncé le chef de l'État dans le message, cité par les médias algériens.

La nouvelle Constitution sera soumise à référendum, selon Bouteflika

Le Président avait précédemment déclaré qu'il entendait remettre ses pouvoirs à un successeur élu lors du scrutin organisé à l'issue d'une Conférence nationale qui se tiendra «dans un très proche avenir» et qui devra réformer l' Algérie , modifier la Constitution et mettre fin à la crise actuelle.

Ciblé depuis près d'un mois par une vague de contestations inédite, il a renoncé le 11 mars à briguer un 5e mandat et a repoussé la présidentielle, prévue le 18 avril, à la fin de la Conférence nationale dont la date n'est pas encore fixée, rappelle l'AFP.

Vendredi, des millions d'Algériens sont à nouveau descendus dans la rue pour protester contre la prolongation de fait du mandat de M. Bouteflika.