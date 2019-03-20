Un séisme de magnitude 6,2 enregistré dans la partie ouest de la Turquie (vidéo)

Mercredi, un tremblement de terre a frappé la province de Denizli, dans l'ouest de la Turquie, à 123 kilomètres au nord-ouest d’Antalya, a annoncé le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM).
M6.2 #earthquake (#deprem) strikes 123 km NW of #Antalya (#Turkey) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/5Uy64I4p5H— EMSC (@LastQuake) 20 марта 2019 г.
Des médias turcs ont diffusé les premières images du séisme.
Denizli'deki deprem, AK Parti İzmir İl Başkanlığında da hissedildi— PolemikHaber (@HaberPolemik) 20 марта 2019 г.
Panik anları kameradahttps://t.co/ScZe5zIiNP#carsamba #deprem #Denizli #SonDakika pic.twitter.com/jl1G39SSVm
#SONDAKİKA Denizli'de 5.5 büyüklüğünde #deprem!— Habertürk (@Haberturk) 20 марта 2019 г.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde #deprem meydana geldi! Dünden bu yana Ege Denizi'nde çok sayıda küçük sarsıntı kaydedilirken, sabaha karşı saatlerinde Denizli'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldihttps://t.co/AbkSvtLkRL pic.twitter.com/oChuKZlY5V
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