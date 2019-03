Condamné à la prison à vie, l’ex-Président des Serbes de Bosnie parle d’une victoire

L'ex-Président de la République serbe de Bosnie Radovan Karadzic, 73 ans, condamné par la cour d'appel du Mécanisme des Tribunaux pénaux internationaux à la prison à vie estime que lui et le peuple serbe ont remporté une victoire et que le verdict était une «vengeance du tribunal».

«Le peuple serbe, et moi avec lui, avons déjà vaincu. Une république serbe a été formée et le peuple serbe est libre au sein de son propre État. Mon sacrifice est beaucoup moindre que celui des autres. Plusieurs milliers de jeunes gens ont donné leurs vies pour construire une république serbe, de nombreux autres ont été mutilés, mais le plus grand martyre a incombé aux mères dont les fils, des fils uniques, ont donné leur vie pour la liberté du peuple serbe», a déclaré Radovan Karadzic cité par son avocat avec lequel il s'est entretenu pendant une demi-heure après la formulation de la sentence.

Selon Radovan Karadzic, le verdict est une «vengeance du tribunal» qu'il ne craint pas à son âge.

«Chaque guerre, surtout une guerre civile, produit des crimes de guerre que notre État jugeait et condamnait, s'il en avait connaissance. Nous avons lutté honnêtement pour la liberté et l'égalité du peuple serbe en Bosnie et Herzégovine», a-t-il ajouté, cité par son avocat.

Condamnation de Karadzic: un député français déplore une justice à sens unique

Mercredi 20 mars, la cour d'appel du Mécanisme des Tribunaux pénaux internationaux a condamné Radovan Karadzic à la perpétuité pour divers crimes contre des musulmans et des Croates entre 1992 et 1995 en Bosnie et Herzégovine. Les juges du tribunal de l'ONU à La Haye ont rejeté son appel contre une décision précédente rendue par la justice internationale en 2016 pour des atrocités commises durant le conflit en Bosnie, dont celles perpétrées à Srebrenica, dans l'est du pays, a déclaré le juge, Vagn Joensen.