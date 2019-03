L’interception d’un bombardier US B-52 par deux Su-27 à la frontière russe en vidéo

Une vidéo de l'accompagnement du bombardier stratégique américain B-52 Stratofortress par deux avions de chasse russe SU-27 a été mise en ligne par le ministère de la Défense russe ce jeudi 21 mars.

L'appareil a été repéré au-dessus des eaux de la mer Baltique, à une distance importante de la frontière russe, le 20 mars. «Deux avions de chasse SU-27 des forces du service de la défense aérienne ont été mobilisés afin d'identifier et d'accompagner le bombardier», ont déclaré les militaires.

Les deux aéronefs russes, qui ont décollé de l'aérodrome à Kaliningrad, se sont approchés du bombardier en détectant son origine, son numéro d'immatriculation et d'autres détails.

Des photos ont été prises à bord. Il est possible de distinguer un conteneur pour la nacelle de désignation laser AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod (ATP) censée receler des armes de précision, installé sous l'aile droite du bombardier. L'avion était chargé de plusieurs bombes.

Фото бомбардировщика США B-52, сделанные пилотом российского истребителя над Балтийским морем. Фото @voenvz pic.twitter.com/nPu4C4fEsm — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 21 mars 2019

​Dès que le bombardier a effectué un demi-tour vers l'ouest, les SU-27 sont retournés à leur aérodrome d'origine.

Le 15 mars dernier, un autre bombardier stratégique américain s'est approché de la frontière russe, à une distance de 150 km. L'avion s'est trouvé pendant quelques minutes dans la zone de l'action des DCA russe, après quoi il s'est dirigé vers une base aérienne située sur le sol britannique.

Ces derniers temps, des avions espions étrangers, et notamment américains, sont de plus en plus souvent aperçus autour des frontières russes. Au cours de l'année 2018, les militaires russes ont enregistré et escorté 980.000 aéronefs, dont 3.000 avions de combat étrangers ainsi que des avions espions.