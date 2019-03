Pour la Russie, le Golan appartient toujours à la Syrie

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a réagi à la déclaration du Président américain sur le statut des hauteurs du Golan.

La diplomate a rappelé que la Russie maintenait une position de principe concernant la souveraineté de la Syrie sur le Golan, réaffirmée par la résolution 497 de 1981 du Conseil du sécurité, et a qualifié la décision d'Israël d'étendre sa souveraineté à ce territoire d'illégale.

«Changer le statut des hauteurs du Golan constituerait une violation directe des résolutions de l'Onu», a-t-elle déclaré à Kommersant FM.

Reconnaître le plateau du Golan territoire israélien? L'UE se démarque de Washington

Selon elle, l'évaluation russe du «caractère illégal de la décision israélienne d'étendre sa souveraineté sur le plateau du Golan, adoptée comme loi principale en 1981, reste inchangée».

Donald Trump a estimé jeudi sur son compte Twitter qu'«il est l'heure pour les États-Unis de reconnaître la souveraineté d'Israël sur les hauteurs du Golan qui sont d'une importance stratégique essentielle pour la sécurité de l'État d'Israël et la stabilité régionale».

L'administration états-unienne vient de modifier la dénomination du Golan syrien dans ses documents officiels: désormais, les USA considèrent la région comme «contrôlée» et non plus «occupée» par Israël. Certains observateurs ont interprété ce glissement sémantique comme le prélude à une reconnaissance par Washington de la souveraineté israélienne sur le Golan.

Damas condamne la déclaration «irresponsable» de Trump sur le Golan «israélien»

Depuis 1967, Israël occupe quelque 1.200 kilomètres carrés du plateau du Golan qui appartenait à la Syrie avant la guerre des Six Jours. En 1981, le parlement israélien a adopté la loi sur les hauteurs du Golan, proclamant unilatéralement la souveraineté de l'État hébreu sur ce territoire.

Le Conseil de sécurité de l'Onu a qualifié cette annexion d'illégale par sa résolution 497 adoptée le 17 décembre 1981. Environ 510 kilomètres carrés du plateau du Golan restent sous le contrôle du gouvernement syrien.