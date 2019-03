Emmanuel Macron tient un point presse à Bruxelles

Dans le contexte des discussions intenses autour du Brexit, programmées pour la fin du mois de mars, Emmanuel Macron s'est exprimé vendredi depuis Bruxelles sur ce sujet et sur d'autres dossiers internationaux.

Ce deuxième jour du sommet européen, le Président français a tenu un point presse à Bruxelles. Là, il a évoqué plusieurs sujets d'actualité, et notamment le Brexit, dont le report est énergiquement discuté ces derniers jours.

«Nous avons trouvé hier un bon accord, la France s'y est beaucoup impliquée, c'est un accord qui respecte nos principes», a-t-il déclaré, commentant la décision des dirigeants européens de reporter de quelques semaines la date du divorce du Royaume-Uni d'avec l'Union européenne.

Jeudi, les vingt-sept chefs d'État et de gouvernement, hors ceux du Royaume-Uni, ont reporté la date du Brexit du 29 mars au 22 mai —si la Chambre des communes ratifie l'accord de retrait la semaine prochaine- et au 12 avril dans le cas contraire. Theresa May avait initialement demandé un report au 30 juin.