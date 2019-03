Une explosion frappe une base militaire américaine au Japon

Plusieurs bouteilles de gaz ont explosé dimanche soir dans la base militaire américaine d'Okinawa, ont fait savoir des responsables du bureau de la défense de cette préfecture du sud du Japon. Pour le moment, aucune victime n'a été signalée, indique le site japonais NHK.

Selon le média, des militaires de la base ont constaté qu'une partie de la clôture entourant le site avait été sectionnée, probablement afin de livrer le passage à l'auteur de l'explosion.

Occupée par les Américains après la Seconde Guerre mondiale et rétrocédée aux Japonais en 1972, l'île d'Okinawa, qui représente 0,6% du territoire nippon tout en étant située à un emplacement stratégique, héberge 74% des installations militaires et plus de la moitié de toutes les forces états-uniennes déployées au Japon.

Selon l'administration préfectorale, 25.800 militaires états-uniens et 19.000 membres de leurs familles résident à Okinawa.