Londres met en garde les touristes en partance pour le Maroc et le Sahara occidental

Londres met en garde ses citoyens en partance pour le Maroc et le Sahara occidental contre des risques «d’attaques terroristes» susceptibles de les viser, affirme un communiqué du bureau britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth. Le risque d’attaque envers les intérêts britanniques dans le monde «est accru», prévient-il.

Les autorités du Royaume-Uni appellent leurs ressortissants désireux de se rendre au Maroc à la plus grande vigilance au vu du risque «d'attaques terroristes» pouvant les viser, indique un communiqué du bureau britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth (FCO). La même alerte a été donnée pour le territoire du Sahara occidental. Le FCO a rappelé l'assassinat en décembre 2018 de deux ressortissantes scandinaves.

«La menace d'attaques terroristes à l'échelle mondiale contre les intérêts britanniques et les ressortissants britanniques, par des groupes ou des individus motivés par les conflits en Irak et en Syrie, est considérée comme accrue», stipule le communiqué. «Il est très probable que les terroristes tentent de mener des attaques au Maroc» et au «Sahara occidental», poursuit-il, précisant que «les attaques pourraient être au hasard ou ciblant des étrangers». «Vous devriez être vigilant en tout temps», prévient le bureau britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth.

Ainsi, le FCO souhaite attirer l'attention de ses ressortissants sur les dispositions prises par les autorités sécuritaires du Maroc afin de déjouer d'éventuelles attaques terroristes dans le pays. «Des mesures de sécurité, notamment du personnel sécuritaire, peuvent être visibles dans certaines zones, notamment les hôtels et les sites très visités par les touristes», détaille le communiqué.

En plus du risque terroriste, les autorités britanniques appellent également à la vigilance lors des manifestations populaires. «Des mouvements de protestation ont parfois lieu à travers le pays. La plupart d'entre eux sont pacifiques, mais vous devez prendre des mesures de sécurité appropriées afin de les éviter», suggère le texte.

Par ailleurs, le FCO a indiqué qu'environ 650.000 citoyens du Royaume-Uni visitent le Maroc chaque année et que «la plupart des voyages se déroulent sans problèmes».

Ces dernières semaines, les autorités marocaines avaient annoncé le démantèlement de plusieurs cellules terroristes et ont mis en garde contre une menace accrue liée au nombre de Marocains sympathisants de Daech* et à d'autres groupes extrémistes, conclut le communiqué.

