Venezuela: la voiture de Guaido prise pour cible par des inconnus (vidéo)

En pleine capitale vénézuélienne, la voiture de l'opposant Juan Guaido a été prise pour cible par des inconnus à un feu rouge, comme on le voit sur une vidéo publiée sur le compte Twitter de la chaîne de télévision VPI TV.

Sur celle-ci, on voit que la voiture de Guaido s'arrête à un feu rouge. À cet instant, un homme se rue vers le véhicule, lui assène un coup de pied et tente d'ouvrir la portière. Au moment où la voiture démarre, d'autres inconnus commencent à la bombarder de projectiles divers.

#AHORA Momento en el que el presidente encargado de la República, @jguaido sale de la Asamblea Nacional, el vehículo en el que se traslada fue atacado con golpes y objetos contundentes por grupos paramilitares armados #26Mar pic.twitter.com/zYVSQvVE4U — VPItv (@VPITV) 26 марта 2019 г.

«Au moment où Guaido a quitté l'Assemblée nationale, le véhicule dans lequel il se déplaçait a été attaqué à coups de pied et avec des objets contondants par des groupes paramilitaires armés», titre la légende de la vidéo.

Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a exprimé son mécontentement face à cet incident.

«Les États-Unis condamnent les attaques contre le cortège du Président par intérim Juan Guaido et les persécutions contre des députés de l'Assemblée nationale et des représentants des médias. Ces actes d'intimidation ne sauront pas retarder l'inévitable: le rétablissement pacifique de la démocratie, la stabilité et la prospérité du peuple vénézuélien», a déclaré M. Pompeo.

Le 21 janvier, Juan Guaido, chef de l'Assemblée nationale du Venezuela contrôlée par l'opposition, s'est autoproclamé Président en exercice du pays, où des actions de protestations se déroulaient depuis la prestation de serment par le Président Nicolas Maduro. Donald Trump a reconnu Juan Guaido comme Président par intérim. Une cinquantaine de pays ont suivi l'exemple de Washington. La Chine, la Russie, la Turquie et le Mexique ont, eux, apporté leur soutien à Nicolas Maduro en tant que Président légitime.