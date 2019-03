La vidéo montrant Jeremy Corbyn se prendre un œuf dans la tête a été mise en ligne

Un Britannique partisan du Brexit a été condamné à 28 jours de prison pour avoir écrasé un œuf sur la tête du chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, en criant «Respectez le vote». La vidéo de l’incident, survenu le 3 mars à Londres, n’a été dévoilée que trois semaines plus tard, le 25 mars, par The Crown Prosecution Service.

Un partisan du Brexit, le Londonien John Murphy, a écopé de 28 jours de prison pour avoir écrasé un œuf sur la tête du chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, lors de la visite de ce dernier dans une mosquée de la circonscription d'Islington North, à Londres, rapporte The Guardian.

La vidéo montrant l'incident, qui a eu lieu le 3 mars, a été publiée ce lundi par The Crown Prosecution Service. On peut y voir un homme s'approcher de Jeremy Corbyn et le frapper à la tête avec un œuf. Comme l'a signalé le procureur Kevin Christie, cité par The Guardian, on a entendu l'agresseur crier «Respectez le vote». Il a ensuite été maîtrisé par les personnes présentes.

Corbyn s'est dit «choqué et surpris» par l'attaque, laquelle a poussé son équipe à renforcer sa sécurité, a annoncé lundi le tribunal de Westminster.

Dans une déclaration écrite avant d'être condamné, John Murphy s'est comparé aux manifestants pour les droits civils et s'est dit «parfaitement heureux d'aller en prison», ajoutant: «Je préférerais être un rebelle plutôt qu'un esclave».

Cet incident a été dévoilé quelques jours après un autre du même genre, qui avait impliqué un sénateur australien, Fraser Anning. Après qu'un adolescent a écrasé un œuf sur sa tête en pleine interview, l'homme politique, connu pour ses propos racistes, l'avait frappé au visage.