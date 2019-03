Un nouveau problème «systémique» touche le futur porte-avions le plus cher de la marine US

Des problèmes imprévus lors de la réparation du porte-avions USS Gerald R. Ford (CVN-78) vont retarder sa livraison à la flotte de trois mois, c'est-à-dire jusqu'à octobre, ont annoncé mardi 26 mars des responsables de la Marine devant la Commission des forces armées de la Chambre des représentants des États-Unis (House Armed Services Committee, HASC).

«Le nouveau retard est dû au temps nécessaire pour réparer le système de propulsion nucléaire de Ford et aux ascenseurs perfectionnées pour armes», a notamment déclaré le chef des acquisitions de la Marine, James Geurts, au sous-comité des forces de projection de la HASC.

«Donc, octobre est notre meilleure estimation [pour la livraison, ndlr.]», a-t-il précisé.

Ces problèmes de propulsion nucléaire ont entraîné l'arrêt des essais en mer et le retour en cale sèche.

The Drive rappelle, quant à lui, les différents problèmes persistants qu'a subis le bâtiment, liés notamment aux engins d'arrêt du navire, aux catapultes, au système radar, aux élévateurs d'armes et plus encore, et maintenant à son moteur.

«Il n'est pas certain que le bâtiment soit vraiment prêt pour les opérations», note The Drive.

Le porte-avions USS Gerald R. Ford a coûté aux États-Unis la somme record de 12,9 milliards de dollars. Mis en chantier en 2009, il a été livré à la marine en 2017, mais les problèmes continuent à pleuvoir. Mesurant près de 333 mètres, il est le navire le plus long au monde et peut accueillir à son bord 4.400 hommes d'équipage et 75 aéronefs, dont des F-35. Présent à son inauguration, le Président américain Donald Trump l'avait qualifié de «message de 100.000 tonnes au reste du monde».