Moscou ouvre un centre d’entraînement pour pilotes d’hélicoptère au Venezuela

La cérémonie d’inauguration d’un centre russo-vénézuélien de formation et d’entraînement pour pilotes d’hélicoptère a eu lieu au Venezuela, a déclaré vendredi à Sputnik l’agence russe d'exportation d'armements Rosoboronexport, appartenant au groupe public russe Rostec.

«Un centre de formation et d’entraînement moderne a été construit en vertu d’un contrat signé entre Rosoboronexport et la société vénézuélienne d'industrie militaire CAVIM», a indiqué l’agence.

D’après l’entente conclue entre les parties, le personnel du centre vénézuélien a suivi une formation en Russie pour apprendre à exploiter les simulateurs russes, le matériel d’entraînement et les postes de contrôle des simulateurs.

Le nouveau centre permet aux pilotes vénézuéliens de se familiariser avec les hélicoptères Mi-17V-5, Mi-35 et Mi-26T et de se préparer à toutes les situations pouvant se produire pendant le vol.

«Rosoboronexport et d’autres organisations russes collaborant avec le Venezuela dans le domaine technique et militaire, comptent intensifier leurs échanges avec le ministère vénézuélien de la Défense et d’autres institutions du pays, accorder une attention particulière à la formation des spécialistes et à la maintenance technique du matériel», a précisé le service de presse de l’agence.

Le 24 mars, des médias ont relayé l’information selon laquelle 99 militaires russes étaient arrivés à Caracas à bord de deux avions de transport, avec 35 tonnes de fret. Selon le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, l'arrivée de ces soldats au Venezuela est régie par des accords de coopération technico-militaire passés entre les deux pays.