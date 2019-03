L’Ukraine se rend aux urnes pour la présidentielle

Les Ukrainiens se rendent aux urnes ce dimanche 31 mars pour élire leur Président parmi 39 candidats en lice, nombre record jamais enregistré dans le pays. Les bureaux de vote ont ouvert à 5h GMT et fermeront à 17h GMT.

À une semaine du scrutin, l'acteur et humoriste Vladimir Zelenski devançait ses rivaux dans les sondages avec 30% d'intentions de vote. Il est suivi par deux vétérans de la politique ukrainienne: le Président sortant Piotr Porochenko et l'ex-Première ministre Ioulia Timochenko, 17% et 12,5% d'intentions de vote respectivement. Selon les sociologues, le vainqueur sera déterminé à l'issue du second tour qui pourrait être organisé le 21 avril.

© AFP 2019 Anatolii Stepanov Le Pentagone révèle la somme dépensée en 5 ans pour armer l’Ukraine

Pour la première fois, les observateurs russes ont été interdits à la présidentielle ukrainienne. Selon Moscou, cette démarché de Kiev met en question la légitimité du scrutin ainsi que la reconnaissance de son résultat. Qui plus est, sept à dix millions d'Ukrainiens seront privés de leur droit de vote en raison de la fermeture de bureaux de vote en Russie et du refus de Kiev d'organiser l'élection dans le Donbass qui échappe à son contrôle.

Kiev a ordonné de n'aménager aucun bureau de vote en Russie, conseillant aux citoyens ukrainiens résidant dans ce pays de se rendre en Ukraine pour passer leur bulletin dans l'urne.

Près de 300 plaintes vers midi

Vers midi, la police ukrainienne avait déjà reçu 284 plaintes et signalements liés au processus électoral, a fait savoir Andreï Chevtchenko, chef du département de la communication au sein du ministère de l'Intérieur.

Selon un conseiller du ministre de l'Intérieur, la plupart des incidents sont liés à l'ignorance du code électoral ou à son non-respect délibéré: manquement au secret du vote et violation de l'interdiction de photographier et de filmer.