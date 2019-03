Arrestation d’un homme d’affaires proche de Bouteflika

Pour une raison encore indéterminée, l'homme d'affaires algérien Ali Haddad, appartenant au cercle des proches d'Abdelaziz Bouteflika, a été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche à la frontière entre l'Algérie et la Tunisie, indique la presse locale.

«Oui, Haddad a été arrêté», a confirmé à Reuters une source sous couvert d'anonymat.

Selon une autre source judiciaire à laquelle se réfère l'AFP, M.Haddad ne fait l'objet ni d'un mandat d'arrêt ni d'une Interdiction de sortie du territoire (IST).

Ali Haddad, 54 ans, est le fondateur d'ETRHB Haddad, principal groupe privé de travaux publics d'Algérie, dont il est toujours le PDG. Il a fondé et dirige également le groupe Média Temps Nouveaux qui édite notamment deux quotidiens arabophone et francophone et détient aussi deux chaînes de télévision Dzaïr News et Dzair tv.

Il est également propriétaire et président du club de football de l'Union sportive de la Médina d'Alger (l'USM Alger).