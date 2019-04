Selon Mediapart, la société «des contrats russes» a loué 14.500 EUR une villa pour Benalla

Dans sa publication parue ce mardi, le site d'actualité Mediapart écrit que, d’après ses informations, la société France Close Protection (FCP) — à qui ce média attribue la conclusion de contrats de sécurité avec deux oligarques russes — aurait loué pour une bagatelle de 14.500 euros une villa à Marrakech, au Maroc, pour le compte d’Alexandre Benalla. Le média rappelle qu’officiellement ce dernier n’est qu’un de ses employés en CDD.

Le site ajoute que le bail locatif, rompu en février, était conclu au nom de la compagne d’Alexandre Benalla.

Le média précise avoir contacté l’ancien chargé de mission à l’Élysée et son avocate Me Jacqueline Laffont à ce sujet, sans obtenir de réponse.

Mediapart souligne que la compagnie en question «ressemble de plus en plus à la société personnelle d’Alexandre Benalla».

© AFP 2019 Alain JOCARD «Les millions des contrats russes»: nouvelles révélations de Mediapart sur Benalla

Pour rappel, Mediapart estime que la société FCP — que Benalla dirigerait d’après ce média d’investigation en sous-main — a été créée spécialement pour récupérer le contrat de sécurité avec l’oligarque russe Iskander Makhmoudov, dont elle a révélé l’existence en décembre dernier et qui, selon ses informations avait été conclu, entre l’homme d’affaires en question et le groupe de Vincent Crase, Mars. À l'époque, M.Crase était encore chargé de la sécurité du parti LREM et Alexandre Benalla officiait à l' Élysée

© AP Photo / Christophe Ena Mediapart publie de nouvelles révélations choc sur la relation Benalla-Macron

Dans les enregistrements publiés par Mediapart le 31 janvier, Vincent Crase et Alexandre Benalla évoquent en effet un contrat, sans pour autant mentionner le nom d’Iskander Makhmoudov. Mediapart avait estimé qu’il s’agissait de cet homme d’affaires russe.

En outre, dans ses révélations relatives à l’affaire Benalla parues en février, le site d'actualité évoque la conclusion en décembre 2018 d’un autre contrat de près d’un million d’euros par FCP et un autre oligarque russe.

Lors de sa comparution devant le Sénat, Benalla a toutefois nié toute négociation ou conclusion de contrat avec des oligarques russes.