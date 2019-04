«Les événements au Venezuela ressemblent à ceux en Syrie», selon Assad

Lors de sa rencontre avec le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, Bachar el-Assad a expliqué la similitude des événements se déroulant dans ces deux pays par l'ingérence illégitime dans leurs affaires intérieures d'États occidentaux, a indiqué le service de presse du Président syrien dans une déclaration transmise à Sputnik.

«La politique de plusieurs pays occidentaux dirigés par les États-Unis concernant les événements au Venezuela et leur ingérence grossière dans les affaires intérieures, ainsi que les sanctions et l'embargo à son encontre, sont une méthode finalisée de ces pays contre tous ceux qui s'opposent à leur politique», a déclaré M. Assad lors d'une réception officielle.

«Les événements au Venezuela ressemblent à ceux en Syrie: leur but est d'instaurer une hégémonie sur les pays et de s'accaparer leurs décisions souveraines en violation du droit international et des principes de la Charte de l'Onu proclamant le respect de la souveraineté nationale et le droit des peuples à l'autodétermination», a-t-il ajouté.

Jorge Arreaza s'est rendu en visite officielle à Damas dans le cadre d'une tournée régionale de sept jours, au cours de laquelle il a déjà visité la Turquie et le Liban. Plus tôt jeudi, le ministre avait tenu une conférence de presse conjointe avec son homologue syrien Walid Mouallem.

La crise politique au Venezuela a éclaté quand l'opposant Juan Guaido, renvoyé le 22 janvier du poste de président de l'Assemblée nationale sur décision de la Cour suprême, s'est autoproclamé le lendemain «Président en exercice du pays» et a prêté serment au cours d'une manifestation. Donald Trump l'a alors reconnu comme «Président par intérim».