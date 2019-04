L’achat par la Turquie de S-400 est une «décision nationale», selon le SG de l’Otan

La décision de la Turquie d'acheter des systèmes de défense aérienne russes S-400 est une «décision nationale», a déclaré le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, lors de la réunion ministérielle de l'Alliance tenue le 4 avril à Washington, à l'occasion du 70e anniversaire de ce bloc militaire intergouvernemental.

M. Stoltenberg a néanmoins reconnu qu'il s'agissait «d'un sujet de grand désaccord entre les alliés de l'Otan».

Lors d'une conférence de presse donnée jeudi, il a déclaré qu'il espérait qu'une solution serait trouvée entre les États-Unis et la Turquie. Le problème des S-400 Triumph n'a pas été à l'ordre du jour de la réunion ministérielle à Washington, a-t-il précisé.

«Je me félicite (…) du dialogue qui est en cours entre les États-Unis et la Turquie sur la livraison de systèmes Patriot à la Turquie, mais aussi du dialogue en cours entre la Turquie, l'Italie et la France sur la possibilité de livraison de systèmes italiens [de défense antimissile] SAMP / T», a ajouté M. Stoltenberg.

«L'Otan fournit un soutien [militaire] à la Turquie», a-t-il en outre déclaré. Un tel soutien comprend des capacités de défense antimissile et antiaérienne, selon lui.

© AFP 2019 BENOIT DOPPAGNE / BELGA Pour Mike Pence, Ankara doit choisir entre les S-400 russes et sa place dans l'Otan

Le vice-Président américain Mike Pence s'en est pris, de son côté, à l'intention d'Ankara de se procurer des S-400, laquelle mettrait en danger l'unité et la sécurité de l'Otan. Pour cette raison, Ankara doit choisir entre rester membre de l'Alliance et acquérir des systèmes de défense aérienne russes . «Si la Turquie achète les S-400, elle risque d'être expulsée du programme commun des F-35, ce qui nuira non seulement à la capacité de défense de la Turquie, mais pourrait paralyser de nombreux fabricants turcs de composants impliqués dans ce programme», a-t-il encore indiqué.

Signé fin 2017, le contrat russo-turc sur les S-400 prévoit la livraison de ces systèmes pour juillet 2019. Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a récemment annoncé que la Turquie commencerait à déployer les S-400 sur son territoire en octobre 2019.