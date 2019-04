Le «vrai islam» sera enseigné dans un centre antiterroriste instauré en Syrie

Des théologiens musulmans cherchent à trouver et à éradiquer les racines du terrorisme. Pour cela, ils vont créer un centre de recherche et d’éducation pour enseigner le «vrai islam» et expliquer comment les terroristes faussent les principes formulés dans le Coran.

Des scientifiques et des théologiens musulmans ouvrent en Syrie un centre international de recherche et d'éducation censé contrer l'extrémisme pseudo-religieux, le terrorisme et étudier le vrai islam, a indiqué à Sputnik le ministre syrien des Affaires religieuses, Mohamad Abdel Sattar al-Sayed.

«L'islam, je veux dire le vrai islam, n'a rien à voir avec les terroristes. Car celui qui a tué un homme, dit le Coran, a comme tué tous les hommes. Nous allons ouvrir un centre antiterroriste international pour montrer au monde comment les terroristes ont faussé les sourates et les versets du Coran sacré», a-t-il indiqué.

«Nous ne pouvons pas combattre le terrorisme sans connaître ses raisons, sans avoir trouvé ses sources et ses racines», a ajouté le ministre. Parmi les raisons de ce phénomène, il a notamment cité «la politique des États-Unis et des pays occidentaux» impliqués, selon lui, dans la création de groupes terroristes Front al-Nosra*, Daech* et d'autres.

Le mufti russe Albir Krganov a pour sa part indiqué à Sputnik que le programme du nouveau centre syrien était fondé sur l'expérience amère qu'a connue la Syrie. Les personnalités religieuses syriennes envisagent, selon lui, de coopérer étroitement avec les théologiens musulmans russes car ils s'intéressent à l'expérience russe de lutte antiterroriste, notamment dans le Causace du Nord dans les années 1990 et 2000.

* Organisation terroriste interdite en Russie