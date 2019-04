L’aide militaire russe n’a été sollicitée par aucune des parties en Libye, dit un sénateur

Le sénateur russe et premier chef-adjoint du Comité des affaires étrangères du Conseil de la Fédération, Vladimir Djabarov, a répondu par la négative à la question de savoir si les parties du conflit en Libye avaient sollicité une aide militaire auprès de la Russie.

© AFP 2019 ABDULLAH DOMA L'Armée nationale libyenne prend le contrôle d’une partie de Tripoli

«Je le souligne encore une fois, il n'y a pas de telle information», a-t-il déclaré lors d'un point-presse qui s'est déroulé vendredi.

Et de poursuivre:

«La Russie a toujours été partisane d'un règlement pacifique de la situation en Libye et est convaincue que le conflit ne peut être réglé que par la négociation de toutes les parties intéressées».

Jeudi, le maréchal de l'Armée nationale libyenne (ANL), Khalifa Haftar, a ordonné à ses troupes de marcher sur Tripoli, la capitale et le siège du gouvernement d'union nationale.

© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy Le maréchal Khalifa Haftar ordonne le début de l'offensive sur Tripoli

Précédemment, les forces fidèles au maréchal avaient annoncé avoir pris le contrôle de la ville de Gharyan, située à une centaine de kilomètres au sud de la capitale.

La Libye est plongée dans le chaos depuis le renversement du gouvernement et le meurtre de Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays est divisé entre plusieurs entités rivales, avec notamment la présence à Tripoli d'un gouvernement d'union nationale (GNA) de Fayez el-Sarraj, soutenu par l'Onu et l'UE, et dans l'est, d'un parlement élu par le peuple et appuyé par l'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Haftar.