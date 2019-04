Les forces d’Haftar auraient fermé l’ouest de l’espace aérien libyen aux avions militaires

L'Armée nationale libyenne (ANL) de Khalifa Haftar a déclaré ce samedi qu'elle fermait aux avions militaires l'espace aérien dans l'ouest de la Libye où elle a lancé une offensive contre Tripoli, a annoncé la chaîne Al Arabiya, se référant à un communiqué des militaires.

«L'armée libyenne proclame la région occidentale du pays zone d'opérations militaires et interdit les vols de l'aviation militaire dans le secteur, indique le communiqué. Nous porterons des frappes contre n'importe quel aéroport dans l'ouest du pays d'où décollent des appareils militaires.»

Jeudi, le maréchal Haftar a ordonné à ses troupes de marcher sur Tripoli, la capitale et le siège du gouvernement d'union nationale (GNA).

© Sputnik . Natalia Seliverstova Offensive en Libye: la Russie appelle à arrêter les opérations militaires

Précédemment, les forces fidèles au maréchal avaient annoncé avoir pris le contrôle de la ville de Gharyan, située à une centaine de kilomètres au sud de la capitale.

La Libye est plongée dans le chaos depuis le renversement du gouvernement et le meurtre de Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays est divisé entre plusieurs entités rivales, avec notamment la présence à Tripoli d'un gouvernement d'union nationale de Fayez el-Sarraj, soutenu par l'Onu et l'UE, et dans l'est, d'un parlement élu par le peuple et appuyé par l'Armée nationale libyenne du maréchal Haftar.