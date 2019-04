La diplomatie vénézuélienne se prononce en faveur du Mécanisme de Montevideo

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, se félicite de l'initiative que représente le Mécanisme de Montevideo et estime sur Twitter que les problèmes doivent être résolus par la voie du dialogue, car «la guerre et la violence n'ont pas leur place au Venezuela».

Caracas estime que le Mécanisme de Montevideo est la meilleure initiative pour rétablir le dialogue au Venezuela, a déclaré le ministre des Affaires étrangères du pays, Jorge Arreaza.

El Mecanismo de Montevideo, (Uruguay, México, CARICOM y Bolivia) es la iniciativa más sincera y rigurosa que se ha planteado. El Pdte @NicolasMaduro llamó ayer a su activación. El Diálogo y la Política siempre son la vía. La guerra y la violencia no tienen cabida en Venezuela — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 7 апреля 2019 г.​

«Le Mécanisme de Montevideo (Uruguay, Mexique, CARICOM et Bolivie) est l'initiative la plus sincère et la plus rigoureuse qui ait été proposée [sur le problème vénézuélien, ndlr]», a-t-il écrit sur Twitter.

Il a rappelé que le Président vénézuélien Nicolas Maduro avait appelé à son activation et a indiqué que les problèmes devaient être réglés par la voie du dialogue et de la politique.

«La guerre et la violence n'ont pas leur place au Venezuela», a souligné le ministre.

Nicolas Maduro a appelé samedi la Bolivie, le Mexique, l'Urugay et les pays de la Communauté caribéenne (CARICOM) à contribuer au dialogue national.

Ce sont l'Uruguay et le Mexique qui ont proposé la mise en place d'un mécanisme de dialogue sans conditions préalables, pour faciliter une solution négociée à la crise politique au Venezuela. Le Mécanisme de Montevideo prévoit le lancement d'un dialogue, de négociations, l'élaboration d'un accord et sa mise en œuvre.

La crise politique au Venezuela a éclaté quand l'opposant Juan Guaido, renvoyé le 22 janvier du poste de président de l'Assemblée nationale sur décision de la Cour suprême, s'est autoproclamé le lendemain «Président en exercice du pays» et a prêté serment dans la rue.

Plus d'une cinquantaine de pays, les États-Unis en tête, ont reconnu Juan Guaido comme le chef d'État légitime. Le Président réélu Nicolas Maduro, quant à lui, a dénoncé une tentative de coup d'État orchestrée par l'opposition avec le soutien de Washington. La Russie, la Chine et plusieurs autres pays ont apporté leur soutien à Nicolas Maduro.