L’armée du maréchal Haftar aurait pris le contrôle du camp Yarmouk, au sud de Tripoli

Les forces du maréchal Khalifa Haftar ont pris le contrôle du camp Yarmouk, au sud de Tripoli, a annoncé ce lundi à Sputnik une source au sein de l'armée libyenne.

© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy Les forces de Sarraj auraient porté une frappe contre l’aéroport près de Tripoli

Plus tôt dans la semaine, le commandant en chef de l'Armée nationale libyenne (ANL), Khalifa Haftar, avait donné l'ordre à ses forces d'entamer la marche vers Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale (GNA) dirigé par Fayez el-Sarraj et reconnu par la communauté internationale.

Vendredi, les troupes du maréchal Khaftar ont atteint les banlieues de la capitale et pris le contrôle de l'aéroport international de Tripoli.

La Libye est plongée dans le chaos depuis le renversement du gouvernement et le meurtre de Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays est divisé entre plusieurs entités rivales, avec notamment la présence à Tripoli d'un gouvernement d'union nationale de Fayez el-Sarraj, soutenu par l'Onu et l'UE, et dans l'est, d'un parlement élu par le peuple et appuyé par l'Armée nationale libyenne du maréchal Haftar.