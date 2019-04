Washington met en garde l’Égypte contre l’achat de Su-35 russes

L'Égypte ainsi que d'autres pays qui envisagent d'acquérir des armes russes devraient évaluer les conséquences de leur geste, a déclaré mardi un représentant de l'administration américaine, évoquant la loi dite CAATSA. Cette loi «sur la lutte contre les adversaires de l'Amérique à travers des sanctions» renvoie à l'extraterritorialité des mesures américaines et prévoit d'imposer des restrictions contre toute personne ou entité ayant eu des liens avec le secteur russe de la défense.

© Sputnik . Alexey Kudenko Des douzaines de chasseurs russes Su-35 bientôt livrés à l’Égypte?

«Nous n'avons pas beaucoup de souplesse dans le cadre de la loi CAATSA», a-t-il déclaré. «Nous avons déjà une situation similaire avec la Chine, l'Inde et la Turquie qui est un allié de l'Otan. Par conséquent, nous voudrions appeler les pays qui souhaitent maintenir et renforcer leurs relations avec les États-Unis dans le domaine militaire, à traiter cette loi avec tout leur sérieux», a ajouté le responsable commentant les informations concernant l'éventuelle commande de Su-35 par l'Égypte.

Selon le journal russe Kommersant qui cite ses propres sources, Le Caire et Moscou ont signé un contrat de deux milliards de dollars (1,78 milliard d'euros) portant sur l'achat par l'Égypte de plus de 20 Sukhoi Su-35. De son côté, le Service fédéral pour la coopération militaro-technique (FSVTS) a affirmé qu'aucun contrat pour la livraison de matériel aérien n'a été conclu entre la Russie et l'Égypte au second semestre 2018.