L'Iran avertit la Marine US contre tout rapprochement des navires du Corps des Gardiens

Après que l’administration de Donald Trump a ajouté, lundi 8 avril, le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) sur la liste des organisations terroristes internationales, un commandant de cette organisation iranienne a averti la Marine américaine qu’aucune approche des bateaux du CGRI ne devait avoir lieu, rapporte Reuters se référant à ISNA.

Donald Trump a demandé à son administration, lundi 8 avril, d'ajouter l'organisation désignée par le nom de Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), ainsi que son unité d'élite, la force Al-Qods, sur la liste des organisations terroristes internationales.

Auparavant, Washington avait déjà placé sur liste noire des entités et des personnes affiliées au Corps des Gardiens, mais pas le CGRI dans son ensemble. Ainsi, plusieurs personnes et sociétés iraniennes ont été sanctionnées à la mi-février par les États-Unis, qui les ont accusées d'avoir coopéré avec le Corps des gardiens de la révolution islamique et d'avoir effectué des attaques informatiques.

