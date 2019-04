Merkel a-t-elle oublié Theresa May? Un début inhabituel pour une entrevue de dirigeants

Theresa May, qui s’est rendue à Berlin pour une entrevue avec la chancelière allemande à la veille d’un sommet européen qui doit se prononcer sur le report de la date du Brexit, demandé par Londres, n’a pas été accueillie par Angela Merkel à l’entrée de la Chancellerie comme cela se passe habituellement lors de ce type de rencontres.

L'entrevue entre Theresa May et Angela Merkel a débuté de manière inhabituelle. Sur la séquence diffusée par des médias, à l'arrivée de la Première ministre britannique devant la Chancellerie à Berlin, Angela Merkel ne l'attendait pas à l'entrée pour la saluer et laisser les journalistes prendre des photos comme cela se passe ordinairement.

Ainsi, Theresa May est d'abord entrée dans le bâtiment où elle a été filmée à travers la vitre par la presse. Elle y a retrouvée la chancelière allemande. Les deux femmes se sont saluées et sont ensuite ressorties pour poser pour les journalistes, avec la traditionnelle poignée de mains. Et c'est seulement après qu' elles se sont dirigées à l'intérieur de la Chancellerie, pour des négociations préparatoires au Conseil européen extraordinaire relatif au Brexit, qui se réunira à Bruxelles le 10 avril.

Dans une lettre envoyée le 5 avril au président du Conseil européen, Donald Tusk, la Première ministre britannique a demandé de repousser le Brexit au 30 juin. Tusk a à son tour proposé une période de flexibilité allant jusqu'à un an.