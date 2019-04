Israël: Bleu-Blanc et le Likoud au coude à coude, revendiquent tous deux la victoire

Les résultats d’un sondage réalisé à la sortie des urnes attribuent plus de sièges à la Knesset à l’alliance Bleu-Blanc, ce qui n’en fait pas pour autant le gagnant, puisque le député qui formera le gouvernement doit être soutenu par 61 voix. Pour le moment, et Benyamin Netanyahou, et son principal concurrent, Benny Gantz, se décernent la victoire.

Aux législatives, le parti de droite Likoud du premier ministre Benyamin Netanyahou arrive derrière l'alliance d’opposition Bleu-Blanc, obtenant un siège de moins, selon les sondages de sortie des urnes de la Société de radiodiffusion publique israélienne KAN.

Ce sondage attribue au Likoud 36 des 120 sièges à la Knesset et 37 à Bleu-Blanc. Toutefois, le nombre dominant de sièges au parlement ne garantit pas au parti qui les possède le statut de celui au pouvoir, ni le poste de Premier ministre à son leader. Selon la loi, le gouvernement peut être formé par n’importe quel député soutenu par au moins 61 de ses 120 collègues.

© REUTERS / Ariel Schalit Voici les trois principaux défis qu'Israël devra relever après les législatives

De toute l’histoire de l’État, aucun parti n’a jamais obtenu à lui seul la majorité au parlement et sa victoire aux élections dépendait non seulement de son poids électoral, mais aussi de l’existence d’alliés prêts à former une coalition.

Pour le moment, Benyamin Netanyahou et Benny Gantz, les deux rivaux, ont tous les deux revendiqué une victoire claire et l'intention de former un gouvernement.

«Le bloc de la droite avec le Likoud en tête a remporté une victoire évidente. Je remercie les citoyens israéliens de leur confiance. Cette nuit je commencerai à former le gouvernement de droite avec nos partenaires naturels», a déclaré M.Netanyahou. Son concurrent a fait de même.