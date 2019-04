Riyad a reçu ses premiers systèmes lance-roquettes multiples russes

L'Arabie saoudite a reçu la version dernier cri des célèbres orgues de Staline, baptisée Solntsepek, a fait savoir à Sputnik une source au sein de l'industrie de la Défense.

Le contrat portant sur la livraison de ces armes avait été signé en 2017.

Comme l'indiquait à l'époque le service fédéral russe pour la coopération militaire et technique, Moscou et Riyad s'étaient entendus sur la livraison de systèmes de défense aérienne russes S-400, de missiles antichar Kornet-EM et de lance-roquettes multiples TOS-1A Bouratino. S'ajoutent à cette liste des lance-grenades AGS-30 et des fusils d'assaut Kalachnikov AK-103.

© Sputnik . Evgeny Biyatov À faire frémir les terroristes: les essais de l’arme russe dernier cri Solntsepek en vidéo

La signature de ces contrats avait par la suite été confirmée par le directeur du service, Dmitri Chouvalov.

Le système de lance-roquettes multiple lourd TOS-1A Solntsepek a été mis au point en 2001, mais n'a été utilisé réellement que dans les combats en Syrie. Il a été conçu pour frapper les unités terrestres, l'équipement, les bâtiments, les bunkers et fortifications ainsi que les véhicules légers. Comme les roquettes demandent un véhicule suffisamment blindé et comme le dispositif est lourd, un châssis de char T-72 a été choisi.