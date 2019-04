«Nous allons mener une vie d'enfer au Likoud»: La coalition Bleu-Blanc concède la défaite

La coalition centriste Bleu-Blanc de Benny Gantz a reconnu ce mercredi 10 avril sa défaite face au Likoud de Benyamin Netanyahou et ses alliés lors des élections législatives qui se sont déroulées mardi 9 avril en Israël.

«Nous n'avons pas gagné cette fois. Nous allons mener une vie d'enfer au Likoud dans l'opposition», selon les propos prononcés à l'antenne de la télévision par Yaïr Mapid, numéro deux de la coalition, cité par Reuters.

Après le dépouillement de 97% des bulletins de vote, Bleu-Blanc et le Likoud ont obtenu 35 sièges chacun, mais pour former un gouvernement, le député doit pouvoir s'appuyer sur une majorité de 65 élus sur 120. Pour rappel, dans la soirée du mardi 9 avril, après l’annonce des résultats provisoires, et Benny Ganrz et Benyamin Netanyahou ont proclamé leur victoire.