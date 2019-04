«Changer l'Europe»: Matteo Salvini précise l'objectif de son parti en vue des européennes

Résumant le programme de la Ligue pour les prochaines élections européennes, le leader du parti Matteo Salvin a déclaré à Sputnik que le temps était venu de changer l'Europe et de mettre au premier plan la famille, l'environnement et la protection de ses frontières.

Le vice-Premier ministre italien Matteo Salvini qui, il a y quelque jours déclarait que la Ligue et ses alliés étaient en train de travailler «pour un nouveau rêve européen», a expliqué dans un entretien accordé à Sputnik les objectifs de son parti en vue des élections au Parlement de l'UE.

«Changer l'Europe. L'objectif de mon parti n'est pas recevoir tel ou tel nombre de votes. Nous voulons changer les règles de l'Europe en mettant l'accent sur le travail, la famille, la protection de l'environnement, la défense des frontières et non sur la consommation, les banques, les bureaucrates, les bateaux ou les finances comme il ça a été dans les années précédentes», a-t-il affirmé en marge du Salon du meuble à Milan.

À titre d'exemple, M.Salvini a évoqué le projet d'instauration en Italie d'une «flat tax» [impôt uniforme, ndlr] de 15 et 20% pour les particuliers et les entreprises.

«Assez de discussions, il est important d'agir. Le moyen le plus simple d'éviter l'évasion fiscale consiste à simplifier les déclarations de revenus et à réduire les procédures bureaucratiques. Et, généralement, réduire le nombre d'impôts. Nous ne pouvons pas faire de miracles, mais déjà cette année, certains de nos citoyens paieront moins d'impôts. Il s'agit des artisans, des entrepreneurs individuels, des marchands, des professions libérales. Notre objectif est de donner aux familles et aux employés les mêmes avantages», a ajouté M.Salvini.

Pour rappel, lundi 8 avril, au cours de la conférence «Vers l'Europe du bon sens, les peuples relèvent la tête» qui s'est tenue à Milan, M.Salvini a annoncé le projet de créer une Alliance de souverainistes en vue des élections européennes avec pour objectif de devenir le premier et le groupe européen avec le plus de membres.

En visite à Paris la semaine dernière, M.Salvini s'est également mis d'accord à l'approche des élections européennes avec la présidente du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, pour tenir un meeting commun mi-mai à Milan. Selon lui, les mouvements alternatifs de 15 à 20 pays européens seront représentés lors de cet évènement qui se tiendra le 18 mai prochain sur la place du Duomo à Milan.