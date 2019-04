Un puissant séisme frappe l'Indonésie, alerte au tsunami

Un fort tremblement de terre a secoué l'île indonésienne des Célèbes. D'après le Centre sismologique euro-méditerranéen (EMSC), sa magnitude était de 6,8. L'Agence de météorologie, climatologie et géophysique d'Indonésie (BMKG) a lancé une alerte au tsunami, qui a plus tard été levée.

Un séisme de magnitude 6,8 s'est produit ce vendredi 12 avril, vers 07h40 heure locale (11h40 UTC), en mer des Moluques, au sud de l'île indonésienne des Célèbes, en indonésien Sulawesi, a annoncé le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM).

© AFP 2019 Frederick Florin Un séisme de magnitude 6,6 secoue une île indonésienne

Selon CSEM, l'hypocentre​ des secousses telluriques était situé à une profondeur de 10 km et son épicentre se trouvait à 505 km au nord-est de Macassar, une ville de 1,5 million d'habitants et à 97 km de la ville de Luwuk.

L'Agence de météorologie, climatologie et géophysique d'Indonésie (BMKG) a lancé une alerte au tsunami, a annoncé son porte-parole Sutopo Purwo Nugroho. Des habitants de certains districts de la partie centrale de Célèbes ont été priés de quitter la zone côtière. Plus tard, l'alerte au tsunami a été levée.

L'Institut d'études géologiques américain (USGS) a aussi indiqué que la magnitude du tremblement de terre était de 6,8. Selon cette institution, l'épicentre du séisme se trouvait à 280 km au sud de la province de Gorontalo et son foyer était situé à 17,5 km de profondeur, d'après l'USGS.

Pour l'instant, il n'y a pas d'informations sur d'éventuels dégâts ou victimes.

Ces derniers mois, l'Indonésie a été secouée par plusieurs violents séismes, dont deux ont provoqué des tsunamis meurtriers, en septembre aux Célèbes et en décembre de la même année dans le détroit de la Sonde, entre les îles de Java et de Sumatra. Le pays compte 127 volcans actifs et se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone où tremblements de terre et éruptions volcaniques sont fréquents. Les scientifiques y enregistrent chaque année entre 6.000 et 7.000 séismes de magnitude supérieure à 4,0.