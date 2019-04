«Libérez Assange ou vous allez le payer!» La menace du groupe de hackers Anonymous

Des hackers d'Anonymous ont menacé de se venger de l'arrestation du fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, sur l'establishment britannique. «Libérez Assange ou vous allez le payer!», ont-ils écrit sur leur site Anonews.

M. Assange a été nominé pour le prix Nobel de la paix tous les ans depuis 2010, année où sa cause a commencé à attirer l'attention des médias internationaux, souligne le texte. «Il est très apprécié des peuples du monde, en particulier de ceux qui ont la capacité de voir à travers la propagande qui justifie la politique étrangère du gouvernement des États-Unis et de leurs alliés».

Réfugié depuis 2012 dans l'ambassade équatorienne à Londres, le fondateur de WikiLeaks Julian Assange a fini par être arrêté jeudi 11 avril en vertu d'une demande d'extradition américaine pour «piratage informatique» et d'un mandat délivré par la justice britannique pour non présentation au tribunal.

Anonymous est un mouvement de hackers et d'activistes. Les actions informatiques et physiques qui lui sont attribuées sont entreprises par des personnes non identifiées. Lors des manifestations physiques du collectif, ses membres sont généralement masqués. Ils se présentent comme des défenseurs du droit à la liberté d'expression sur Internet et en dehors.