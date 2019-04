Le trait de caractère de Macron qui n’a pas échappé à Zelensky

Le candidat à la présidence ukrainienne Volodymyr Zelensky a remarqué chez le Président français un trait de caractère particulier: son «excellent sens de l'humour». «Maintenant il n'est plus le seul», a indiqué le politicien ukrainien qui est aussi comédien et humoriste.

À l'issue de sa rencontre avec Emmanuel Macron, le candidat à la présidence ukrainienne Volodymyr Zelensky a déclaré que le chef d'État français avait un sens de l'humour très développé.

«Ce qui m'a plu, ce qui le caractérise [Emmanuel Macron, ndlr] de beaucoup de nos politiciens, parmi ceux que je connais et qui ne sont pas plus mauvais, [c'est que le Président, ndlr] a un excellent sens de l'humour. Et maintenant il n'est plus le seul», a-t-il indiqué dans une interview au site ukrainien Strana.

En plus d'être une personnalité politique et publique, Volodymyr Zelensky est également comédien, réalisateur et humoriste.

© Sputnik . Irina Kalashnikova De quoi ont parlé Zelensky et Macron à l’Élysée

Évoquant son entretien avec Emmanuel Macron à l'Élysée, le candidat à la présidence ukrainienne a déclaré qu'il avait vu devant lui «un vrai dirigeant d'une Europe unifiée» avec qui il a évoqué «les problèmes les plus importants» de l'Ukraine, avant tout «la cessation de la guerre dans le Donbass ».

Le premier tour de la présidentielle en Ukraine a eu lieu le 31 mars. Sur les 39 candidats en lice, aucun n'a réussi à obtenir la majorité requise pour remporter l'élection dès le premier tour. Le second tour, prévu dimanche 21 avril 2019, verra s'affronter le Président en exercice Petro Porochenko et le vainqueur du premier tour Volodymyr Zelensky, qui a recueilli 30.24% des voix, soit deux fois plus que son rival. Selon un premier sondage réalisé par le groupe sociologique ukrainien Rating, le premier totalise 24% des votes d'intention, tandis que le score du second est de 61%.