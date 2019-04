Massacre du Bataclan, épisode II? Daech aurait prévu des attaques à travers l’Europe

Une série d'attaques terroristes d’envergure aurait été planifiée à travers toute l'Europe, notamment en Allemagne et en Suisse, selon des données découvertes sur un disque dur abandonné par les djihadistes de Daech* en Syrie et que s'est procuré The Sunday Times.

Des détails concernant des complots visant à organiser des attentats à travers le continent européen, financés et contrôlés par les dirigeants de Daech*, ont été découverts sur un disque dur abandonné par un terroriste en Syrie plus tôt cette année, et dont The Sunday Times a pris connaissance.

Les fichiers informatiques découverts révèlent que le groupe envisageait de reproduire les attaques précédentes dans le cadre d'une nouvelle campagne en Europe et au Moyen-Orient.

Daech* a été évincé de son dernier bastion en Syrie le mois dernier, mais les dossiers découverts donnent un aperçu de leurs activités. Le groupe terroriste gère toujours un réseau international sophistiqué, déplace des combattants à travers les frontières et finance leurs opérations, allant du piratage informatique à l'assassinat, indiquent les fichiers.

«Tuer des spécialistes du capital-risque infidèles, pirater des banques au moyen de comptes bancaires, de cambriolages de banques ou de cambriolages d'endroits ayant fait l'objet d'un examen préalable», prescrivaient les lettres de Daech*.

Une des lettres obtenues par The Sunday Times, signée par six dirigeants de Daech* et adressée au «calife» du groupe, Abou Bakr al-Baghdadi, décrit leur stratégie internationale. Les opérations à l'étranger, selon les documents, devraient être dirigées par un membre appelé Abou Khabab al-Muhajir, qui contrôle deux cellules terroristes en Allemagne et une en Russie.

Les attaques en Europe devraient être perpétrées par des membres de Daech* vivant déjà sur le continent. Les combattants sont envoyés en Syrie et depuis la Syrie par la Turquie, selon les fichiers.

Les lettres découvertes décrivent en détail les attaques à mener en Europe dans les trois semaines suivant la date à laquelle elles ont été rédigées, soit fin décembre. Les objectifs spécifiques mentionnés dans la lettre comprenaient un train à grande vitesse en Allemagne et un oléoduc près de la ville suisse de Bâle, limitrophe de la France.

130 personnes ont été tuées à Paris en novembre 2015 lorsque les terroristes de Daech* ont pris d'assaut la salle de concert du Bataclan et ont attaqué d'autres cibles à travers la ville.

* Organisation terroriste interdite en Russie