Israël: le sionisme de Netanyahou et la «démocratie ethnique»

Les ennuis judiciaires et les polémiques sur l'annexion des colonies en Cisjordanie n'y changeront rien: Benyamin Netanyahou sera de nouveau Premier ministre ce 17 avril. Désalliances l'Entretien fait un bilan des élections et imagine le futur d'Israël à travers ses conflits avec la Palestine, la Syrie et l'Iran, avec Jean-Paul Chagnollaud.

Après les élections législatives du 9 avril, le Président Reuven Rivlin confira très probablement à Benyamin Netanyahou la charge de constituer un nouveau gouvernement. En effet, ce dernier semble en mesure de former une collation de 65 sièges sur les 120 de la Knesset. Mais que signifie réellement cette probable victoire de Benyamin Netanyahou pour le futur d'Israël?

Désalliances l'Entretien a posé la question à Jean-Paul Chagnollaud, président de l'iReMMO (Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient). Ce professeur émérite des universités travaille depuis plusieurs décennies sur le conflit israélo-palestinien. Il a d'ailleurs coécrit en 2018 avec Pierre Blanc, Israël face à Israël: promesses et dérives d'une utopie, aux Éditions Autrement.

Dans ce très riche échange, Jean-Paul Chagnollaud livre sans filtre son opinion sur la victoire sans surprise, selon lui, de Netanyahou et sur la disparition de la gauche, aussi bien politiquement qu'idéologiquement. En connaisseur de l'histoire et de la société israélienne et engagé dans la question palestinienne, cet auteur prolifique détaille les différents courants du sionisme qui s'opposent sur les colonies et évoque l'impossibilité de la paix entre Israël et la Palestine, notamment parce que selon lui, l'État hébreu devient une «démocratie ethnique».

Si les mots employés à l'encontre des politiques actuelles de Tel-Aviv sont durs, ce professeur en science politique n'oublie pas d'évoquer «l'obsession terrible du pouvoir» chez certains clans palestiniens et de manière générale, les désastres politiques aussi bien en Cisjordanie avec l'Autorité palestinienne qu'à Gaza avec le Hamas.

Quant à la géopolitique du Proche et du Moyen-Orient qu'il connaît bien, Jean-Paul Chagnollaud revient sur l'alliance entre Netanyahou et Trump et sur les dernières décisions de ce dernier.

Et enfin, l'invité de ce nouveau numéro de Désalliances dresse un tableau de la situation régionale d'Israël, face à la Syrie et à l'Iran et vis-à-vis du Liban et des pays du Golfe.