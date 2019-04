Les secouristes russes disposés à aider à établir les causes de l'incendie de Notre-Dame

Si besoin, le ministère russe des Situations d’urgence se dit prêt à envoyer des spécialistes et des équipements professionnels en France pour déterminer les causes de l’incendie survenu lundi 15 avril dans Notre-Dame de Paris et examiner la stabilité de sa structure.

Le ministre russe des Situations d'urgence Evgueny Zinitchev a déclaré lors de sa rencontre avec l'ambassadeur de France à Moscou Sylvie Bermann que son ministère était prêt à envoyer des spécialistes dans l'Hexagone pour examiner la stabilité de la structure de la cathédrale Notre-Dame de Paris où un incendie est survenu lundi 15 avril.

© AP Photo / Philippe Wojazer Le recteur de Notre-Dame de Paris avance une nouvelle cause de l’incendie

«En cas de besoin, le ministère russe des Situations d'urgence est prêt à envoyer à Paris les spécialistes avec l'équipement nécessaire afin d'assister la France dans ses recherches pour déterminer les raisons de l'incendie et évaluer la stabilité de la structure des bâtiments touchés de la cathédrale. Notre-Dame est l'un des plus grands symboles de l'héritage universel culturel et spirituel», a déclaré le ministre russe.

Selon le ministère, le ministre et l'ambassadrice ont discuté des différents axes d'une coopération dans le domaine de la prévention et la protection contre les menaces des situations d'urgence. Zinitchev en a profité pour inviter Sylvie Bermann et ses collaborateurs au salon international La sécurité intégrale 2019 que se tiendra les 6 et 7 juin prochains à Moscou.

Les parties ont signé un accord sur la coopération dans la prévention et l'élimination des situations d'urgence, ainsi qu'un plan de travail pour 2019 qui permettra de fixer les principaux axes pour une coopération à long terme.

Pour rappel, au lendemain du sinistre, Vladimir Poutine avait déjà présenté ses condoléances à Emmanuel Macron et au peuple français en proposant l'aide de spécialistes russes pour la reconstruction. Qualifiant Notre-Dame de symbole historique de la France et de «trésor inestimable de la culture européenne et mondiale», il a alors proposé d'envoyer en France les meilleurs spécialistes russes qui possèdent une vaste expérience dans la restauration des sites du patrimoine mondial, dont des édifices du Moyen Âge.

Le ministère russe de la Culture avait pour sa part annoncé qu'il était prêt à envoyer ses meilleurs spécialistes dans le domaine de la restauration et du sauvetage de l'héritage si Paris le lui demande.

Un incendie s'est déclaré lundi 15 avril dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le procureur de la République de Paris a indiqué mardi 16 avril que la piste accidentelle était privilégiée. Le Président Macron a annoncé qu'il voulait que la cathédrale soit rebâtie d'ici cinq ans.