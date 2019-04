Une nouvelle explosion, la septième, retentit près de Colombo, la capitale du Sri Lanka

Un hôtel à Dehiwala, dans la banlieue de Colombo, la capitale sri-lankaise, a été touché par une explosion après que six autres ont frappé d’autres endroits du pays plus tôt dans la journée, selon la police. L'attaque a fait au moins deux morts, alourdissant le bilan des victimes qui, pour le moment, s'élève à 180.

Une septième explosion a eu lieu ce dimanche 21 avril au Sri Lanka, frappant cette fois un hôtel de Dehiwala, dans la banlieue sud de Colombo, selon Ruwan Gunasekera, porte-parole de la police.

L'attaque a fait au moins deux morts et une dizaine de blessés, selon des médias.

Un responsable de la police a affirmé à Reuters que cette septième explosion s'était produite dans un hôtel de Dehiwala, près des jardins zoologiques nationaux du Sri Lanka. Il a dit ne pas disposer d'autres détails.

Plus tôt dans la journée de ce 21 avril, six autres explosions ont frappé trois hôtels prestigieux et une église de Colombo, ainsi que deux autres églises proches de la capitale sri-lankaise dans lesquelles était célébrée la messe de Pâques, selon la police. Le bilan provisoire est de 180 morts et plus de 360 blessés, selon la chaîne News 1st. Aucun groupe terroriste n'a pour le moment revendiqué ces attaques.