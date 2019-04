Le Sri Lanka est frappé par une huitième explosion

La police signale une nouvelle explosion, la huitième depuis ce matin au Sri Lanka. Elle a eu lieu dans un endroit non-précisé d'Orugodawatta, banlieue nord de Colombo, selon les autorités.

La précédente explosion, qui avait retenti peu de temps avant, s'était produite dans un hôtel de Dehiwala, près des jardins zoologiques nationaux du Sri Lanka. Elle avait fait au moins deux morts et une dizaine de blessés, selon des médias.

Suite à la septième et huitième explosion, les autorités sri-lankaises ont déclaré avoir coupé l'accès aux réseaux sociaux principaux, WhatsApp, Viber et Facebook.

En outre, le ministre de la Défense a ordonné un couvre-feu de 12 heures à partir de 18h00, heure locale.

Plus tôt dans la journée de ce 21 avril, six autres explosions ont frappé trois hôtels prestigieux et une église de Colombo, ainsi que deux autres églises proches de la capitale sri-lankaise dans lesquelles était célébrée la messe de Pâques, selon la police. Le bilan provisoire est de 180 morts et plus de 360 blessés, selon la chaîne News 1st. Aucun groupe terroriste n'a pour le moment revendiqué ces attaques.