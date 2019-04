Alliance de Salvini pour les européennes: «Il existe différentes opinions», selon l’AfD

Suite à la formation récente de l’alliance européenne des peuples et des nations de Salvini, de premières difficultés se manifestent en lien avec l’adhésion de certains partis européens de droite à cause de différentes politiques, a affirmé le porte-parole de l’Alternative pour l’Allemagne, interrogé par Sputnik.

La composition de l'alliance de partis de droite du vice-Premier ministre italien Matteo Salvini pose certaines difficultés, a déclaré à Sputnik le porte-parole du parti allemand Alternative pour l'Allemagne (AfD), Jörg Meuthen.

© AP Photo / Andrew Medichini Matteo Salvini à nouveau poursuivi en justice pour avoir refusé des migrants

En marge du Forum économique international de Yalta , M.Meuthen a affirmé que certains partisans de la droite avaient une politique «complètement différente» sur certaines questions.

«Le parti AfD parle avec le parti Ligue en Italie, parle également avec le FPÖ autrichien [Parti de la liberté d'Autriche, ndlr], nous parlons avec le RN français, et l'Estonie a également signé cet accord. Nous sommes toujours en train de discuter. Il existe différentes opinions dans mon parti sur quels partis étrangers peuvent participer [au groupe, ndlr] et ne le peuvent pas. Certaines personnes estiment que le parti polonais [Droit et Justice, ndlr] peut entrer, mais je pense que ce n'est pas possible parce qu'ils appliquent une politique complètement différente à l'égard de la Russie et une politique complètement différente à l'égard de l'Allemagne, car les Polonais veulent une réparation de l'Allemagne [après la Seconde Guerre mondiale, ndlr] et nous disons que l'Allemagne a tout payé. Il faut en discuter», a souligné Meuthen.

L'Alliance européenne des peuples et des nations de Salvini a été formée la semaine dernière à l'approche des élections au Parlement européen.

Matteo Salvini a annoncé sur Twitter le 19 avril que le Rassemblement national (RN) français avait officiellement rejoint son bloc.

Grazie di cuore a Marine Le Pen e ai nostri storici amici e alleati di @RNational_off per l’adesione al manifesto di Milano “Verso l’Europa del Buonsenso!”! Merci @MLP_officiel! 🇮🇹🇫🇷

Il tempo di burocrati, banchieri, buonisti e barconi è FINITO!

Il 26 maggio si CAMBIA tutto! https://t.co/WU6J7eo1vC — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 19 avril 2019

​Cette coalition comprendrait également l'AfD, le Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ), le Parti populaire danois, le parti Vrais Finlandais et le Parti populaire conservateur d'Estonie.

Les élections à l'organe législatif de l'UE auront lieu les 23 et 26 mai.