Des chercheurs de trésors découvrent une fortune du XIVe siècle… dans un champ

Au Royaume-Uni, quatre hommes qui prenaient part à un festival local de détection de métaux ont trouvé un trésor contenant plus de 550 pièces d'or et d'argent d'une valeur potentielle de 150.000 livres (environ 173.000 euros) datant du XIVe siècle, ont annoncé des médias britanniques.

Cette découverte faite dans le comté du Buckinghamshire (sud-est de l'Angleterre) qui comprend notamment 12 pièces d'or extrêmement rares de l'époque de la peste noire devrait être l'un des plus grands trésors trouvés au Royaume-Uni au cours de la dernière décennie.

La valeur unitaire des nombreuses pièces en argent datant des XIIIe et XIVe siècles varie entre 20 et 570 euros, pour les plus rares. Mais ce sont les 12 pièces en or datant de l'époque de la peste noire et estimées à 11.500 euros chacune qui font grimper la valeur du butin.

Les pièces seront conservées dans un musée jusqu'à ce qu'elles soient officiellement évaluées et vendues. Les bénéfices seront répartis entre les quatre chercheurs de trésors et le propriétaire du terrain.

Selon The Daily Mail, le butin, surnommé le Hambleden Hoard, aurait été mis en sécurité par une personne fortunée il y a plus de 600 ans.

«Je ne peux même pas imaginer à quel point nous avons eu de la chance. C'était le meilleur week-end de ma vie. Je m'en souviendrai toute ma vie», a confié au Daily Mail un des chercheurs, Tobiasz Nowak, un boulanger de Newcastle.