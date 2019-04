Les requêtes Google pour «Notre-Dame» sept fois plus nombreuses que pour «Sri Lanka»

Les requêtes sur le moteur de recherche Google concernant l’incendie de Notre-Dame de Paris ont été beaucoup plus nombreuses dans les 24h ayant suivi l’événement que celles concernant les récentes attaques meurtrières perpétrées au Sri Lanka dans le même laps de temps, apprend-on des données de Google Trends analysées par Al Jazeera.

L'intérêt pour les recherches sur Google concernant Notre-Dame était très élevé dans une grande partie du monde, en particulier dans l'hémisphère occidental. À présent, les résultats de recherche pour les deux catastrophes se sont stabilisés, mais les comparaisons entre les deux événements révèlent que l'intérêt des recherches dans le monde était au moins sept fois plus important pour les mots clés «Notre-Dame» que pour «Sri Lanka» au cours de la semaine écoulée.

L'incendie du 15 avril qui a ravagé la célèbre cathédrale de Paris n'a pas fait de morts, mais l'analyse des données révèle que ce n'est que dans trois pays, à savoir l'Inde voisine, l'Indonésie et les Émirats arabes unis que les recherches sur les explosions au Sri Lanka ont été plus nombreuses que celles sur l'incendie de Paris.

Bien que Google ne divulgue pas le nombre exact de requêtes, selon Google Trends, la France, le Mexique, l'Argentine, l'Italie et le Brésil ont tous signalé 90% de recherches supplémentaires pour Notre-Dame par rapport au Sri Lanka.

Selon Gabriele Kahlout, analyste des données et du référencement chez Al Jazeera, l'un des facteurs à la base de l'intérêt accru pour l'événement de Notre-Dame était le fait que cet incident était plus proche du public occidental anglophone. A contrario, le Sri Lanka est plus proche de l'Inde, a-t-il expliqué.

Les attentats coordonnés perpétrés au Sri Lanka le dimanche de Pâques et qui ont visé des églises et des hôtels ont fait 321 morts, dont 38 étrangers, selon le dernier bilan communiqué le 23 avril. Plus de 500 personnes ont été blessées.

Google Trends est un outil issu de Google Labs permettant de connaître la fréquence à laquelle un terme a été entré dans le moteur de recherche Google, avec la possibilité de visualiser ces données par région et par langue.