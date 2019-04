Le Sri Lanka rétropédale après avoir annoncé la mort d’un Français dans les attentats

L'annonce selon laquelle l'une des victimes des attentats-suicides du 21 avril au Sri Lanka était un ressortissants français est une erreur, a déclaré mardi 23 avril le ministère sri-lankais des Affaires étrangères.

«Le ressortissant français qui était marqué comme tué dans le communiqué de presse du ministère du 22 avril est un cas d'erreur» de nationalité, a indiqué le ministère dans un communiqué.

© AFP 2019 Ishara S. Kodikara Un Français parmi les dizaines d'étrangers morts dans les attentats au Sri Lanka

Lundi 22 avril, les autorités sri-lankaises ont annoncé qu'un ressortissant français figurait parmi les dizaines d'étrangers morts dans les attaques-suicides du 21 avril contre plusieurs hôtels et églises au Sri Lanka.

D'après le nouveau bilan fourni par le ministère, le nombre de corps de ressortissants étrangers identifiés s'élève à 34 dont dix Indiens, six Britanniques, trois Danois, deux personnes de nationalités américaine et britannique, deux de nationalités australienne et sri-lankaise, deux Chinois, deux Saoudiens, deux Turcs, un Bangladais, un Espagnol, un Japonais, un Néerlandais et un Portugais.

Quatorze étrangers sont actuellement portés disparus et pourraient figurer parmi les victimes non identifiées à la morgue de Colombo, a précisé le ministère.

Seize étrangers blessés se trouvent actuellement à l'hôpital national et dans des hôpitaux privés à Colombo.