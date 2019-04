Trump salue les déclarations de Poutine sur la Corée du Nord

Intervenant vendredi devant la presse à la Maison-Blanche, Donald Trump a apprécié les déclarations sur la Corée du Nord que Vladimir Poutine avait faites à l’issue de sa rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un qui a eu lieu jeudi 25 avril à Vladivostok.

«Je pense que nous nous en tirons très bien avec la Corée du Nord, beaucoup de progrès ont été faits […]. J'ai apprécié la déclaration du Président Poutine hier, il veut que cela se fasse», a déclaré Trump.

Trump a également apprécié l’aide que la Russie et la Chine ont apporté aux États-Unis dans le cadre du processus de dénucléarisation de la péninsule coréenne.

Rappelons que le Président russe et le dirigeant nord-coréen ont discuté en tête-à-tête, abordant les perspectives des relations de leurs pays, mais aussi le règlement de la situation sur la péninsule coréenne.

Cette rencontre a été la première à ce niveau entre les deux pays depuis celle de 2011 entre l'ex-Président Dmitri Medvedev et Kim Jong-il. Ces pourparlers interviennent à un moment où les négociations entre la Corée du Nord et les États-Unis, entamées après le sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump en juin dernier, semblent dans une impasse.